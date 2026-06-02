台風6号は屋久島の西南生およそ120キロの海上にあって、時速30キロと速度を速めました。 現在、強風域に全域が入っており、この後、予報円の中心を進んだ場合、種子島・屋久島を直撃し、そして薩摩、大隅でも最も近づく時間帯を夕方にかけて迎えるでしょう。 では、雨雲の状況です。種子島・屋久島、そして大隅地方でも降り始めからの雨量が100ミリを超えました。 そして、新たな防災気象情報が運用開始して初めて「レベル3