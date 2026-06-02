2日午後0時35分ごろ最大震度１の地震がありました。 震源は奄美大島近海で震源の深さは約20キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されています。 各地の震度は、 震度１が喜界町、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・