ＮＹ原油時間外取引上値重い 東京時間12:52現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝91.31（-0.85-0.92%） 昨日の５％超の上昇から一転して、上値が重い展開。安値は９１．２８ドルまで。