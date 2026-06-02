時間がたつにつれて味が薄まるのって悲しい 夏になると、キーンと冷たいドリンクをゴクゴク飲みたくなりますよね。氷がぎっしり入ったグラスを見ると、それだけで涼しい気分になります。でも、時間がたつと氷が解けて、味が薄まるのが難点。そこで、氷の代用を使って、薄まることなく味わえるドリンクのレシピをご紹介します。 カラフル！ミニゼリー入りサイダー冷凍フルーツ入りトロピカルアイスティーコーヒーをキューブ状に凍