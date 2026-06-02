「阪神（降雨中止）西武」（２日、甲子園球場）午後６時から開始が予定されていたが、台風６号接近に伴い、中止が発表された。交流戦ここまで２勝４敗の阪神は西勇、４勝１敗１分けでパ首位、交流戦２位につける西武は平良の予告先発が発表されていた。甲子園はこの日、午前から雨が降り続いていた。台風６号は２日午前、奄美付近を北寄りに進み、九州南部に接近した。３日にかけて西日本から東日本の太平洋側に近づく恐れ