「DREAMS COME TRUE」は2日、公式SNSを通じ、この日横浜アリーナで開催が予定されている公演について一部ブースの場所を変更して開催すると発表した。現在、台風6号の影響により全国各地で開催が予定されているイベントに多大な影響を及ぼしている。ドリカムは2日、3日に横浜アリーナで公演を予定している。公式は「台風6号の関東方面接近に伴い、以下のブース位置が変更になります」として、Loppi会場引換/エンタGO引換/フ