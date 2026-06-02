１日に放送されたフジ・カンテレ系ドラマ「銀河の一票」では、ラストシーンに有名声優が登場。ネットでは「最強ウグイス嬢か？」などと話題を呼んでいる。この日の「銀河の一票」では、通り魔を諭した動画が拡散され、ネットではあかり（野呂佳代）と茉莉（黒木華）の正体を特定しようとする動きが始まっていた。過去が暴露される記事が出される可能性があり、あかりはスナックのママとなる前に養護教諭だったことを明かし、当