【アフタヌーン40周年展】 開催期間：7月10日～7月26日 会場：池袋・サンシャインシティ展示ホールA 料金： 前売券：2,200円 / グッズ付前売券：5,200円 当日券：2,500円 / グッズ付当日券：5,500円 【拡大画像へ】 講談社は7月10日（金）からアフタヌーン創刊40周年を記念して開催される「アフタヌ&#12540