「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日正午現在でファーストリテイリングが「売り予想数上昇」４位となっている。 ２日の東証プライム市場で、ファストリが続落。同社の２６年８月期の連結業績予想は、売上高が３兆９０００億円（前期比１４．７％増）、営業利益が７０００億円（同２４．１％増）と増収増益で最高益更新が見込まれている。配当も年６４０円（前期比１４０円増）が計画