エービーシー・マートがしっかり。１日の取引終了後に、韓国子会社のＡＢＣマート・コリアが韓国の大手アパレル・小売企業であるイーランドワールド（ソウル特別市）から、シューズセレクトショップ「ＦＯＬＤＥＲ」事業を譲り受けることで韓国当局から正式に承認を得たと発表したことが好材料視されている。 「ＦＯＬＤＥＲ」は、グローバルシューズブランド