ＡＶｉＣは後場にプラス圏へ浮上した。この日、投資事業のミダスキャピタル（東京都港区）が新たにエイビック株式について５％を保有していることが明らかとなり、思惑視した買いが入っている。関東財務局に提出された大量保有報告書によると、報告発生日は５月２７日。保有目的は「発行会社の中長期的な企業価値向上および事業成長への期待に基づく純投資、並びに長期安定保有」としている。 出所：MINKABU PRESS