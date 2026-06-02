6月2日、信州ブレイブウォリアーズは、土家大輝、小栗瑛哉、東海林奨の3名と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したと発表した。なお、小栗は2027－28シーズンまでの2年契約に合意している。 26歳の土家は174センチ75キロのポイントガード。福岡大学附属大濠高校から早稲田大学へと進学し、同大在学中の2020－21シーズンに当時B2だったファイティングイーグルス