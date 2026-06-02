王将フードサービスが続落している。この日発表の５月度の月次売上高で、直営既存店売上高が前年同月比３．３％減と５カ月連続で前年実績を下回ったことが嫌気されている。 外部環境の変化によるデリバリー需要の減少に加えて、前年同月における全国放送テレビ番組による一時的な集客効果の反動が影響したという。なお、全店売上高は同３．１％減だった。 出所：MINKABU PRESS