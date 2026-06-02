午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２９６、値下がり銘柄数は１２３３、変わらずは２９銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位に鉱業、石油・石炭、海運、不動産など。値下がりで目立つのは非鉄金属、金属製品、ガラス・土石など。 出所：MINKABU PRESS