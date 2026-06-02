警察によりますと、きょう（2日）午前11時20分ごろ、岡山県津山市川崎の津山中央病院の職員から「軽四が病院の建物にぶつかった」と110番通報がありました。 【写真をみる】軽乗用車が建物に衝突女性が重体模様【岡山】 そのまま病院内に搬送 この事故で軽乗用車の助手席に乗っていた高齢の女性がそのまま病院内に搬送されましたが、意識不明の重体ということです。また、車を運転していた女性の夫もけがをしている模様です。