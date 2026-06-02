エイチ・ツー・オーリテイリングが反発している。１日の取引終了後に発表した５月度の売上速報で、百貨店事業の全店売上高が前年同月比１５．１％増となり、３カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 ゴールデンウィークの日回りが良かったことに加えて、連休後も国内顧客の売上高が好調に推移した。なかでも阪急・阪神両本店は２カ月連続でともに２ケタ増と全体を牽引した。一方、