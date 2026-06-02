【お弁当に最高】アレンジ自在で使い回せる！なすのお助け作りおき3選【画像で確認】なすは切ってそのまま冷凍庫へ！下ごしらえがラクになる保存ワザと活用レシピ2選「毎朝のお弁当作りが大変」「夕食のあと一品がなかなか決まらない」……そんなときは、なすの作りおきおかずの出番です！ 今回は、洋風のマリネや、ごはんのお供にぴったりのいり煮、お子さんも喜ぶナポリタン風など、アレンジも自在な3品をご紹介します。冷蔵庫に