ハクバ写真産業は5月29日に、ロサンゼルス発のブランド「OUTDOOR PRODUCTS（アウトドア プロダクツ）」から、軽快に持ち運べる超軽量カメラバッグ「カメラデイパック 04」を発売した。カラーは、オリーブ、アイボリー、オレンジ、ブラックの4色。価格はオープンで、公式オンラインショップでの価格は9980円。●バッグを下ろさず出し入れできる高機動設計「カメラデイパック 04」は、重さ約540gの超軽量カメラデイパックで、街