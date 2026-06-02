【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Girls2（ガールズガールズ/「2」は2乗が正式表記）が、6月1日放送のTBS『CDTV ライブ！ライブ！』に出演。初のグループ単独での出演ながら番組の大トリを飾った。 ■「これぞLDHのガールズパワー」SNSで絶賛の声 今回パフォーマンスされた「BLOOM! BLOOM! BLOOM!」は、6月24日に発売となる2年3ヵ月ぶりの3rdフルアルバム『Seven Blooms』のリ&#