2日13時現在の日経平均株価は前日比1062.45円（-1.59％）安の6万5871.88円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は296、値下がりは1233、変わらずは29と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は131.74円の押し下げでＴＤＫ がトップ。以下、ＳＢＧ が96.54円、ファナック が95.37円、イビデン が92.86円、信越化 が84.81円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト で