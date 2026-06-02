タンザニアで中国人2人が誘拐され負傷した。中国メディアの新京報が1日に報じた。5月31日、タンザニアで中国人ビジネスマン2人が7人組のグループに暴行を受け、誘拐された事件の監視カメラ映像が公開された。事件は14日、ダルエスサラームで発生したもので、被害者の2人はオフィスビル内で待ち伏せていた同グループに連れ去られ、監禁された。その後、容疑者らは2人の家族に連絡し、2000万ドル（約32億円）の身代金を要求。16日に