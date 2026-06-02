気象台は、2日午後1時04分に、暴風警報を大分市、別府市、中津市、佐伯市、臼杵市などに発表しました。大分県の海上では、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■大分市●暴風警報【発表】■別府市●暴風警報【発表】■中津市●暴風警報【発表】■日田市●強風注意報■佐伯市●暴風警報【発表】■臼杵市●暴風警報【発表】■津久見市●暴風警報【発表】■竹田市●強風注意報■豊後高田市●暴風警報【発表】■杵築