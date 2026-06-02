気象台は、2日午後1時04分に、波浪警報を大分市、別府市、中津市、佐伯市、臼杵市などに発表しました。中部、北部、南部では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■大分市●波浪警報【発表】■別府市●波浪警報【発表】■中津市●波浪警報【発表】■佐伯市●波浪警報【発表】■臼杵市●波浪警報【発表】■津久見市●波浪警報【発表】■豊後高田市●波浪警報【発表】■杵築市●波浪警報【発表】■宇佐市●波浪警報【発