“ちいさな令和の歌姫” ののちゃんこと村方乃々佳さんのインスタグラム・アカウントが5月31日、更新され、「Happy Birthday 本日5/31 ののちゃん8歳になりました」と投稿し、誕生日を報告しました。 【写真を見る】【 ののちゃん 】村方乃々佳さん8歳の誕生日を報告将来の夢は「助産師さんになりたい！」乃々佳さんはプレゼントを開けることを楽しみにしているとのこと。また、8歳になった乃々佳さんの将来の夢は「助産