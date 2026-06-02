台風6号の影響で、JR東日本は3日、一部の路線で計画運休を実施します。JR東日本によりますと、3日、在来線で運転を取りやめるのは、▼東海道線の小田原駅−熱海駅間（始発〜再開時間未定）▼湘南新宿ラインの新宿駅−小田原駅・逗子駅間（始発〜午後4時頃）▼伊東線の熱海駅−伊東駅間（終日）▼中央線の高尾駅−小淵沢駅間（始発〜午後3時頃）▼青梅線の青梅駅−奥多摩駅間（始発〜午後8時頃）▼内房線の君津駅−安房鴨川駅間（終