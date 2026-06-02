女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が3日、第48話が放送される。丸山（若林時英）の退院が決まるも、退院後に住む家がないと知った直美（上坂）は吉江（原田泰造）のもとを訪ねる。一方、休日に自宅に帰ったりん（見上）は、安（早坂美海）から意外な話を聞いて…吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田中ひかる氏の「