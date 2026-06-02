2日午前6時ごろ、神奈川県真鶴町真鶴の海岸付近で「海に女性が浮いている」と散歩中の男性から通報があった。県警によると、周辺で子どもを含む女性3人と男性1人が見つかり、いずれも死亡が確認された。海に飛び込んだとの情報もあり、県警が身元や経緯を調べている。県警小田原署によると、女性3人のうち1人が成人で2人が子ども。3人とも靴を履いておらず、いずれも海面に浮いているのが見つかった。男性は成人で、海中で発見