◇ナ・リーグドジャース1−4ダイヤモンドバックス（2026年6月1日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場し4打数3安打で今季5度目の1試合3安打をマークした。チームは逆転負けでカード初戦を落とした。初回の第1打席は相手先発左腕・ロドリゲスに高め直球で三ゴロに打ち取られたが、3回の第2打席は先頭でカットボールを捉え、左中間