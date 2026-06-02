タレントのアンミカ（54）が2日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。日本テレビの新人アナと焼きイモの食リポ対決で圧勝した。番組終盤で日本テレビの新人の〓橋優菜アナと村上彩人アナが紹介された。〓橋アナはサックス演奏、村上アナは声楽の特技があって、番組のテーマ曲を演奏して歌唱するデュエットを披露。さらに冷やし焼きイモも食して持ち時間15秒で食リポ実演をアンミカと対決する番組企画も行われた