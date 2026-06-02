最初に結論：中国Dreame（ドリーミー）がプレミアム性やデザイン性を重視したプレミアム家電を日本に投入記事の重要ポイント：1：テクノロジー、インテリジェンス、プレミアム、ファッショナブルの要素で競合メーカーと差異化2：「時短を、芸術に。」というブランドメッセージで時短のメリットと持つ喜びを訴求3：スティック型掃除機はまさに「棒」というシンプルスタイルながら高性能中国Dreame（ドリーミー）が都内で発表会を開