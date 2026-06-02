○ダイヤモンドバックス4−1ドジャース●＜現地時間6月1日チェイス・フィールド＞ロサンゼルス・ドジャースが同地区4連戦の初戦に逆転負け。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、3安打を放った。ダイヤモンドバックス先発はMLB通算99勝、今年3月にはベネズエラ代表としてWBCに参戦した左腕ロドリゲス。初回の第1打席はカウント1-2から高めのフォーシームで三ゴロに打ち取られた。3回表、再び先頭