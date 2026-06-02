声優で歌手の松本梨香が２日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。海外でのライブが中止になったことを明かした。戦争などの影響だと思われる。松本は「いろいろな所で戦争。。。」と嘆いた上で「自分アニソンをうたってるのには世界平和を願う気持ちがあります。地球上のみんな、生きているもの全て、笑顔まんまる繋がれたならと」と自身の歌に対する想いをつづった。ところが、松本の想いに反する事態が起きたといい「そんな