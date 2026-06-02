服が増えるたびにハンガーも増えて、クローゼットがぎゅうぎゅう……。そこでチェックしてほしいのが【ダイソー】のズボンハンガー。今回はFTN編集部レポーターのともさんが、ダイソーのズボンハンガーを使った「ボトムス収納術」を実際にクローゼットでお試し！ 毎日の収納ストレスを軽減してくれそうな、お得な「便利グッズ」に注目です。 3段仕様で収納力アップするズ