子どもの写真をSNSに載せるかどうかは、各家庭でそれぞれ違いますよね。今回は、自分たち親ではなく義母がやってしまった“SNSトラブル”について、筆者の友人の体験談を紹介します。 写真や動画をせがむ義母 子どもが生まれてから、写真や動画を撮っては両親や義両親に送っていました。寝返りができたとき、ミルクを飲んでいるとき、何でもないような日常の姿でもみんなとても喜んでくれています。 ただ、一つだけ頭を悩