今シーズン、大人のワードローブに欠かせないアイテムといえばシアーカーディガン。ほのかな透け感がもたらす清涼感はもちろん、肌を露出しすぎない上品な抜け感は、大人の女性にこそふさわしいアイテムです。纏うだけで品格と旬のムードは同時に手に入るシアーカーディガンをご紹介します。 【ユナイテッドアローズ】軽さとクラシックを両立した頼れるデザイン 「