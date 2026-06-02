白い雪とコバルトブルーの水。重なり合ったところは明るい空色に。長野と岐阜の県境に位置する御嶽山の三ノ池（さんのいけ）です。最近は、龍の瞳に見立てた「ドラゴンアイ」の名で、多くの登山者が登ってくるように…。雪解けが進む、今の時季だけ見ることができる神秘的な姿です。名古屋市から「去年来た時は1週間遅かったので、こんなにきれいに見えたのは初めて」東京と神奈川から「インスタとかＳＮＳでこの写真を見て