アメリカ・フロリダ州の司法長官を務めるジェームズ・ウスマイヤー氏が、欺瞞(まん)行為と損害を理由にOpenAIとサム・アルトマンCEOに対して訴訟を提起しました。Attorney General James Uthmeier Files First-in-the-Nation State-Led Lawsuit Against OpenAI, CEO Sam Altman for Deceptive Practices and Harms to Floridians | My Florida Legalhttps://www.myfloridalegal.com/newsrelease/attorney-general-james-uthmeier-f