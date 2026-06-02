女優の八木莉可子（２４）の公開したオフショットが、反響を呼んでいる。１日にインスタグラムで「ＣＭのオプショットとっても可愛いドレス、こちらはシュークリームを意識して袖やスカートはふわっとボリューミーに作られているのです…！（原文ママ）」とつづり、ドレス姿でのオフショットを披露。フリルがたくさんあしらわれたゴージャスなデザインになっている。この投稿にファンからは「ね〜やばい莉可子姫可愛すぎる