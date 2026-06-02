◆米大リーグＤバックス４―１ドジャース（１日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。得意の６月初戦で４打数３安打と気を吐いたが、チームはＤバックス相手に今季４戦目で初黒星を喫し、６月初戦を落とした。先発のシーハンは７回途中３安打２失点と責任を果たしたが、６回には９番トロイに今季１号と