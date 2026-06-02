兵庫県議会の定例会で発言する斎藤元彦知事＝2日午前斎藤元彦兵庫県知事は2日、自身の疑惑を告発した元県幹部の私的情報が漏えいした問題を巡り、管理責任を取って自身の給与を減額50％、3カ月とする条例改正案を県議会に再提出した。改正案は昨年の6月議会で一度提出されたが、1年近く継続審議となった末に撤回されていた。私的情報漏えい問題を巡っては、県の第三者委員会が昨年5月、斎藤氏の側近だった元総務部長が県議に漏