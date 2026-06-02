赤沢亮正経産相赤沢亮正経済産業相は2日の閣議後記者会見で日本企業の蓄電池に関連する売上高を今後10年で3倍に成長させる目標を明らかにした。蓄電池はデータセンター向けで需要が急拡大すると見込まれている。中国メーカーの存在感が高まっており、競争力の強化を図る。赤沢氏は「蓄電池を中心とした電源システムの製造基盤を確立する」と述べた。経産省は2022年に策定した蓄電池産業戦略を改定する方針で、2日に開く有識者