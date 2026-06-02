歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が5月31日、Instagramを更新。13歳の長男・勸玄さんの最新ショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】「麻央さんそっくり」長男・勸玄の姿（複数カット）これまでも、勸玄さんや14歳の長女・麗禾さんとの日常を発信してきた團十郎。子どもたちがキッチンで仲良くクッキーを作る姿や自宅で稽古に励む様子、「美男美女すぎる 立派になられましたね」「お二人とも麻央さんにそっくり」と話題にな