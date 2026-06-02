フジテレビ系報道番組「Live Newsイット！」（月〜金曜午後3時42分）は1日の放送で、個性的な名前の社会部記者が出演し、6月からの診察料引き上げについて伝えた。番組序盤でメインキャスターの山〓夕貴アナウンサーが「今日から6月です。私たちの生活のまわりで様々な変更点がありますが、そのひとつは医療の現場です」と切り出すと、「ここからは社会部の中澤記者に聞いていきます」と紹介した。画面が2分割されると、山〓アナ