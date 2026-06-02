任天堂は2日、Nintendo Switch Online加入者向け音楽サービス「Nintendo Music」に新機能を追加した。これまでスマートフォン専用アプリとして配信されていたが、新たにWebブラウザ版やタブレット向けデザインも用意。あわせて車載システム「Android Auto」「Apple CarPlay」でも利用できるようになった。 iOSとAndroid向けに配信されていた「Nintendo Music」アプリが、タブレットなどの大画面レイアウトに