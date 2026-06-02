お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が1日深夜放送のMCを務めるテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。後輩女性芸人を「むちゃくちゃ可愛い」と絶賛する場面があった。この日は久保田発案の企画「会社の部下にしたい芸人ランキング」の結果についてトークを展開。4位には「ガンバレルーヤ」のまひるが入り、MCの「ウエストランド」井口浩之は「根性ありそうで、なおかつチャーミング