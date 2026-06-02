桜田ひよりと木戸大聖がダブル主演を務める映画『モブ子の恋』（6月5日公開）より、主人公たちの恋をそっと後押しするバイト仲間たちにスポットを当てた場面写真が公開された。【画像】唐田えりか、草川拓弥、荒木飛羽の場面写真本作は、田村茜による同名漫画を実写映画化した作品。監督は、ドラマ『silent』や『海のはじまり』、映画『バジーノイズ』などを手がけた風間太樹が務める。自らを「モブ（脇役）」だと思い込んで