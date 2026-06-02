モデルでタレントの近藤千尋が、美背中を披露した。近藤は１日までに自身のインスタグラムで「今日は１０時まで寝かせてもらってパワー回復して公園へ笑笑日光浴びまくりの休日」と記し、プライベートショットを公開。背中が大きく開いた黒のワンピースにサングラスをかけたコーデを披露し、後ろ姿や振り向きざまのショットをアップした。この投稿にファンからは「素敵なワンピースを着こなせる方がいた！」「着こなしも美