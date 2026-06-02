タレントの鈴木奈々（37）が2日、自身のインスタグラムを更新。ボブヘアにイメージチェンジした姿を公開した。「髪を切りましたーボブヘアにしました」と報告。雰囲気がガラリと変わった新ヘアスタイル姿を披露した。「お手入れもラクだし、首元もスッキリ見えてお気に入り」とご満悦。「ボブにしてから乾かす時間が短くなって快適〜カラーもめちゃめちゃ気に入ってます！」とつづった。この投稿に「かわいい」「良い