2児の母でタレントの柳原可奈子（40）が、障がい児用のチャイルドシートに座る6歳の長女の姿を公開し、注目を集めている。【映像】チャイルドシートに座る柳原可奈子の長女柳原は2023年4月、Instagramアカウントの開設とともに長女が生まれつきの脳性まひであることを公表。それ以降、障がいの有無にかかわらず誰もが楽しめるインクルーシブ公園で遊ぶ様子や、ネックチューブ型の浮き輪を重ねておうちプールを満喫する姿など、