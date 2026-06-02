頂点に立った瞬間にも人種差別か。海外サッカーでアジア人差別が横行しているとい声が相次いでいる。【画像】アジアだから適当？韓国人選手に日本語テロップで物議5月31日（日本時間）、ハンガリー・ブダペストのプスカシュ・アレーナで行われたPSGとアーセナルのUEFAチャンピオンズリーグ決勝は、PSGがPK戦（4-3）の末に勝利し、2連覇を達成した。イ・ガンインは韓国人選手として初となる2シーズン連続でCL優勝トロフィーを掲げる